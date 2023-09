Ponte sullo Stretto, Salvini conferma: “nella manovra di bilancio ci sarà”

StrettoWeb

Nella manovra di bilancio “ci sarà tutto quello che serve per recuperare qualche decennio perso” in termini di infrastrutture nazionali. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in occasione della scuola politica “The young hope” organizzata a Roma. “Il ministro ha il dovere di mettere a bilancio gli investimenti per i prossimi dieci anni: vogliamo mettere a terra, nel complesso, circa 170 miliardi fino al 2032“, ha aggiunto il ministro ricordando che “occorrono almeno due governi di centrodestra per arrivare a compimento“. Intanto “sono piu’ che sereno e soddisfatto di quello che abbiamo pianificato in questi 11 mesi per mettere a terra” anche la realizzazione del ponte sullo Stretto, ha aggiunto.

“La norma che dà vita al ponte sullo Stretto compie 52 anni a dicembre. L’obiettivo è che il cinquantaduesimo compleanno coincida con la copertura economica dell’intero costo che non dovrà superare i 12 miliardi nei prossimi 10 anni“. Lo dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al convegno The Young Hope. “Sono assolutamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi 11 mesi“, ha detto.