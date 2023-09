Ponte sullo Stretto, Germanà: “chi vuole bloccarlo non conosce territorio e progetto”

StrettoWeb

“Questa nuova trovata degli ambientalisti – ’Parco nazionale dello Stretto’ – è solo un’iniziativa palesemente provocatoria e strumentale. Chi fa questa proposta o non conosce il territorio e il progetto o è mosso da idee supportate da ben altri interessi. Una contraddizione, se poi a dirlo è proprio chi dovrebbe tutelare l’ambiente: bloccare la realizzazione del Ponte significa essere dichiaratamente favorevoli alla combustione di 29.700.000 litri di carburante annuo provocato dai traghetti“. Così in una nota il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Ambiente a Palazzo Madama.

“Essere ambientalisti dovrebbe voler dire avere a cuore la bellezza del territorio. Costruire un’opera green com’è quella del Ponte sullo Stretto, oltre che progresso, denota migliorare e implementare la qualità della vita dei cittadini. Le chiacchiere le lasciamo agli altri, noi aspettiamo la prossima legge di Bilancio dove verranno stanziati i primi fondi che consentiranno l’avvio dei cantieri per la realizzazione della struttura”, conclude Germanà.