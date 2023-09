Ponte sullo Stretto, Furgiuele: “risorse ci sono. Salvini e Giorgetti sono stati chiari”

StrettoWeb

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sono stati chiari: nella legge di bilancio ci saranno le risorse per il Ponte sullo Stretto“. Così il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.

“Saranno distribuite nelle diverse annualità, in relazione al cronoprogramma elaborato dalla Società e dal MIT. L’approvazione del progetto esecutivo è prevista entro il 31 luglio 2024, come stabilito dal ‘decreto Ponte’. Le chiacchiere stanno a zero, la Lega passa sempre dalle parole ai fatti”, conclude Furgiuele.