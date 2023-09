Ponte sullo Stretto, ecco chi coordinerà il Comitato scientifico | NOME

StrettoWeb

Sarà l’ingegnere Claudio Borri, ordinario di Scienza delle costruzioni dell’Università di Firenze, a coordinare il Comitato scientifico del Ponte sullo Stretto, che verrà nominato da qui a poco e che avrà il compito di valutare gli atti prodotti dalla società Stretto di Messina e dal Consorzio Eurolink. Sarà composto da tecnici da primato in ogni ambito di competenza e sarà appunto coordinato da Borri, uno dei più importanti ingegneri italiani. Tanti i ruoli del noto tecnico: professore Ordinario in Scienze delle Costruzioni presso l’Università di Firenze; membro di Quacing, l’autorevole agenzia preposta alla certificazione della qualità e all’accreditamento dei corsi di studio in ingegneria; presidente del Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento.

Inoltre, Borri è stato eletto Presidente dell’International Association for Wind Engineering, a conclusione del Convegno internazionale, il più importante evento mondiale dell’Ingegneria del Vento, che ha riunito a Firenze i più autorevoli esperti internazionali del settore: circa 800 esperti provenienti da 40 Paesi si sono confrontati, fra l’altro, sull’impatto degli eventi meteorologici estremi, sulle sfide progettuali e le innovazioni tecnologiche.