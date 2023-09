Ponte, Pnrr, Autonomia differenziata, Schlein a Vibo: “ecco come la pensa il Pd”

StrettoWeb

Il segretario del Pd Elly Schlein ha chiuso, questa sera, la festa regionale del Partito Democratico a Vibo Valentia. Il leader Dem ha toccato vari temi, criticando aspramente il Governo Meloni per alcune scelte “ritenute sbagliate e non adeguate”. “L’autonomia differenziata è un progetto che vuole dividere un paese che invece deve essere ricucito. Non ci può essere riscatto dell’Italia senza il riscatto del Sud e questo passa dalla capacità di creare le condizioni ai ragazzi che studiamo qui di restare in questa bellissima regione”, rimarca.

“Il Pnrr? E’ scellerata la scelta di far passare 10 mesi di incertezza sugli investimenti del Piano. Il governo sta cancellando 16 miliardi di progetti soprattutto destinati ai Comuni, noi lo riteniamo ingiusto”, evidenza il leader Dem. “Il Ponte? E’ un progetto anacronistico e che ci metterà moltissimo tempo ad essere realizzato. Noi pensiamo che c’è bisogno subito di risposte infrastrutturali per la Sicilia e la Calabria. Ci aspettiamo questo e non certo i tagli che stanno facendo in tutti i campi”, sottolinea il segretario del Pd.