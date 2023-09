Platì, la denuncia di Ersilia Cedro: “comportamento poco trasparente del sindaco”

StrettoWeb

La Prof.ssa Ersilia Cedro, in qualità di capogruppo dei consiglieri di opposizione al comune di Platì, denuncia “il comportamento poco corretto e per niente trasparente del sindaco. In data 6 settembre u.s. non mi è stata data l’opportunità di partecipare attivamente alla “Giornata di confronto sulla povertà educativa del nostro territorio”, organizzata dal comune, dal locale Istituto comprensivo e dall’associazione Save the children. Iniziativa alla quale avrei voluto dare un personale contributo, vista la delicatezza e l’interesse dell’argomento trattato. Per serie motivazioni personali non potendo essere presente all’orario previsto ho chiesto al sindaco se ci fosse la possibilità di spostarlo nel pomeriggio. Lo stesso sindaco ha accolto la richiesta, addirittura proponendomi di collegarmi da remoto all’orario prestabilito, previsto per le ore 15,30. Poco prima dell’orario fissato ho chiesto, sempre al sindaco, di inviarmi il link di collegamento, ma nonostante abbia ripetutamente sollecitato, detto link incredibilmente non mi è mai stato inviato senza alcuna giustificazione“, rimarca Cedro.

“Ovviamente, il risultato è stato l’impossibilità a partecipare all’importante evento. Non è la prima volta che la sottoscritta non viene messa nelle condizioni di poter partecipare alle varie iniziative promosse dal comune e di poter così svolgere compiutamente il proprio ruolo di amministratore pubblico, comprese le convocazioni del consiglio comunale che vengono effettuate senza la preventiva riunione dei capigruppo, neanche interpellati telefonicamente. La pazienza e la comprensione sono arrivate al termine. E’ dall’inizio del mandato che il “primo cittadino” di Platì ritiene il comune “cosa sua”, non tenendo nelle dovute considerazioni i consiglieri di opposizione e non mettendoli nelle condizioni, con sottili sotterfugi e piccoli escamotage, di svolgere il compito per il quale i cittadini li hanno demandati. Nel denunciare questi subdoli comportamenti, il consigliere Ersilia Cedro dichiara che, se detta situazione dovesse perdurare, non esiterà più un attimo dal chiedere l’intervento degli Organi superiori di controllo“, conclude Cedro.