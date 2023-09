Pazzo Cosenza, vittoria clamorosa a Pisa! Ci pensa il solito Mazzocchi al 97′, è zona playoff!

StrettoWeb

E’ sempre più zona Cosenza! Per la terza volta in otto giornate (senza considerare il gol salvezza nello spareggio playout di Brescia a giugno), la squadra rossoblu si regala una grandissima gioia in pieno recupero. Se Canotto aveva firmato la vittoria a Palermo, ci pensa il solito Mazzocchi, e con la solita zuccata di testa, a firmare la vittoria di oggi a Pisa, con un finale però pazzo e rocambolesco.

La gara il Cosenza sembrava comunque averla vinta. Il piattone a incrociare di Voca al 6′, infatti, aveva praticamente indirizzato la gara, ancora più in discesa dopo l’espulsione a Barbieri, che aveva lasciato il Pisa in inferiorità per tutta la ripresa. Il rosso, però, non demordeva i toscani, vicini più volte al pari e fermati solo da un grande Micai, più volte protagonista. Il palo di Tutino e qualche altro contropiede facevano pensare a un raddoppio vicino, ma la beffa al Cosenza pareva servita al 93′, con il gol di Masucci in una delle poche disattenzioni difensive rossoblu. Finita? Macché! C’è la zona Cosenza. C’è la zona Mazzocchi: 98′, corner, l’attaccante svetta più in alto di tutti e fa 1-2! Finisce così e i calabresi volano ora in zona playoff.

Pisa-Cosenza 0-1, il tabellino

PISA: Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Marin, Veloso (1’st Piccinini); Valoti (20′ st Barberis), Vignato (13′ st Torregrossa), Mlakar (23′ st Masucci); Moreo (1′ st Esteves). A disp. : Loria, Leverbe, Hermannson, Nagy, Jureskin, Calabresi, Barberis, Arena. All. : Aquilani

COSENZA: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio ( 13′ st Fontanarosa); Calò, Praszelik (23′ st Viviani); Mazzocchi, Voca (13′ st Canotto), Marras (17′ st Florenzi); Tutino (17′ st Forte). A disp. : Marson, Lai, Cimino, Sgarbi, Arioli, Zilli, Crespi. All. : Caserta

ARBITRO: Rutella di Enna. Assistenti: Ricci di Firenze, Niedda di Ozieri. IV ufficiale: Bozzetto di Bergamo. VAR: Miele di Nola. AVAR: La Penna di Roma 1.

MARCATORI: 6′ Voca, 49′ st Masucci, 52′ st Mazzocchi.

NOTE: Spettatori: 7.099 , tifosi squadra ospite: 642 incasso: € . Espulsi: Barbieri (P) -. Ammoniti: Barbieri(P), Voca (P), D’Orazio (C), Venturi (C), Forte (C), Esteves (P), Canotto (C), Viviani (C) Angoli: -. Recupero: ′ pt – ′

Risultati Serie B, 8ª giornata

Brescia-Ascoli 1-1

Feralpisalò-Spezia 1-2

Modena-Venezia 1-3

Pisa-Cosenza 1-2

Classifica Serie B

Parma 17 Venezia 15 Palermo 13 Como 13 Modena 12 Catanzaro 12 Cosenza 11 Cremonese 10 Sudtirol 10 Cittadella 9 Brescia 9 Bari 8 Pisa 8 Ascoli 8 Reggiana 7 Spezia 5 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Ternana 2 Lecco 1