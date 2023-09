Paura a Messina, proiettili contro le saracinesche di due negozi

StrettoWeb

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi in via Palermo a Messina contro le saracinesche di due attività commerciali. Si tratta di un negozio di frutta e verdura e di una attività di addobbi floreali. Sul posto gli agenti delle Volanti, della Scientifica e della Mobile per le indagini. Si sta provando a risalire agli autori anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di altri esercizi della zona. Gli investigatori non escludono la pista del racket delle estorsioni.