Palmi, interruzione dell’energia elettrica per lavori | DETTAGLI

E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica in media/bassa tensione comunica che “nelle vie sotto elencate del comune di Palmi e comprensorio in data 14/09/2023 potrebbero verificarsi delle brevi interruzioni di energia elettrica tra le ore 08.30 e le 16.30. Tale condizione è legata all’implementazione nell’area del comune di Palmi della rete di distribuzione “smart” che introduce ulteriore contenuto tecnologico nell’asset di distribuzione elettrica della città di Palmi al fine di migliorare il servizio offerto alla clientela in termini di continuità del servizio”.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

con tonnara 1, 5, da 13 a 17, 25, da 99 a 103,

125, 117a, da 2 a 4, da 8 a 14, 18, 24, da 28 a

42, 48, da 58 a 60, da 64 a 130, 136, da 144 a

146, 152, da 156 a 162, da 166 a 190, 10b,

30a, 34a, 38a, 60a, 62a, 78a, 84b, 88a, 90a,

92a, 92b, 94b, 96a, 96b, 98a, 98b, 102a, 112a,

112c, 114a, 118a, 118b, 120a, 122a, 124a,

124b, 126a, 126b, 128a, 168a, 186a, sn, snc

con pietrenere 103, da 113 a 115, 119, 123, da

131 a 143, da 147 a 149, 115a, 117a, 121a,

125a, 135a, 2, 124, 128, 158, 206, 226, da 230

a 232, da 242 a 248, 252, 262, 268, 274, sn

con coppolino 33, 39, da 51 a 53, 57, 61, 67,

193, 305, da 313 a 315, da 319 a 333, da 337 a

349, 353, 51a, 305a, 315a, 315b, 329a, 44, da

50 a 58, 70, sn, snc

con taureana 1, 9, 17, 25, 29, 35, da 43 a 49,

da 53 a 57, da 61 a 63, 103, da 107 a 117, 47a,

111a, 4, da 8 a 18, 22, 34, da 38 a 48, sn, sn

con scina’ 6 str 77, 83, 89, da 99 a 109, da 117

a 119, 123, 129, 137, 149, da 153 a 155, 203,

da 207 a 209, 233, da 237 a 245, 205a, 6, 20,

trv ii traviano 35, da 375 a 379, da 383 a 395,

da 411 a 421, da 425 a 431, 435, 447, da 451 a

453, 389a, 393a, 395a, 449a, 14, sn

con pietrenere 1, da 7 a 9, 41, 59, 12, da 24 a

26, 30, 34, 40, 52, 58, da 62 a 64, da 70 a 72,

80, da 110 a 118, 30a, sn, sn, snc

v duc d aos scina da 279 a 285, da 293 a 295,

283a, 283b, 283c, 283d, 283e, 283f, 283g,

283i, 283l, 283m, 283n, 283q, sn, snc

con scina 145, 18, da 24 a 30, da 34 a 38, da

46 a 50, 56, da 60 a 66, 74, 78, 38a, 38b, 46a,

64a, 76a, sn, snc

con romeo pietrener 17, 20, da 136 a 148, da

152 a 154, da 178 a 180, da 190 a 198, 148a,

198a, sn, sn

con traviano 37, da 369 a 371, 461, da 465 a

469, da 473 a 475, 369a, 469a, 475a, 38, 54,

70, sn, snc

trv c romeo pietren 4, 18, da 166 a 172, da 208

a 212, da 216 a 224, da 236 a 238, 264, 172a,

con ciambra da 15 a 23, 33, da 61 a 63, da 69

a 71, da 81 a 85, 91, 19a, 28, 36, da 92 a 94,

con scina’ 5 str da 191 a 197, 201, da 211 a

213, da 219 a 221, da 225 a 227, 231, 219b, sn

con pietrener 2 str 42, 46, da 54 a 56, da 84 a

88, da 92 a 96, da 100 a 108, 46a, sn

con scina 1, 395, da 399 a 401, 399a, 22, da

146 a 154, 158, 156a, 156b, 156c, 158a, sn

con s fantino da 119 a 125, da 129 a 135, 161,

169, 175, da 179 a 181, 8, sn, snc

str vicinale scina’ da 325 a 333, 365, da 385 a

389, 329a, 365a, 367a, sn, snc

con ficarazza da 203 a 205, 209, da 215 a 219,

da 293 a 303, 215a, 315b, sn

con scina’ 7 str da 25 a 35, 41, 69, da 73 a 75,

25a, 29a, 35a, 58, sn, snc

con malopasso 509, da 86 a 96, da 100 a 102,

92a, 102a, 102b, sn, snc

con scina’ 1 str da 337 a 339, da 351 a 361,

369, 375, 379, 369a, sn

con taureana 191, da 48 a 62, da 66 a 68, 58a,

60a, 60b, 60c, 68a, sn

con pietrener 4 str 53, 117, da 123 a 131, 135,

117a, 119a, 119b, 119c

trv a romeo pietren da 3 a 5, 2, 66, 126, 132, da

164 a 166, sn

trv 1 traviano 217, da 479 a 491, da 495 a 497,

491a, 28, sn

str i taureana da 9 a 15, da 87 a 89, 101, 9a,

9b, 15a, sn

str ii taureana da 61 a 73, 79, da 83 a 85, 32,

62, 74, sn

con ciambra str 2 da 27 a 35, da 39 a 47, 53,

45a, sn

con scina’ 4 str da 159 a 163, da 167 a 179,

253, sn

con malopasso 13, da 511 a 519, da 104 a 106,

sn, sn

con pietrener 7 str 39, 51, da 55 a 57, 67, 101,

sn

con ciambra da 1 a 3, 119, da 123 a 125, 119a,

con tonnara da 194 a 204, 208, 212, 212a,

212b, sn

con pietrener 8 str da 23 a 29, da 33 a 37, sn

con pietrener 6 str da 71 a 83, da 87 a 91, 81b

str iii taureana da 19 a 21, da 31 a 37, 41, sn

con ciambra str 1 11, da 107 a 111, 16, 38, sn

con fallacca 9, 145, 149, 153, 159, da 6 a 8, sn

con pietrener 5 str da 91 a 107, 95a, 101a

con scina da 181 a 185, 8, 134, 138, 272, sn

v torre s fantino 137, 183, 137a, 137b

con scina 5, 80, da 92 a 94, 110, sn, snc

v stazione da 20 a 22, da 26 a 36, sn

con scina’ 3 str 269, da 275 a 277, sn

con pietrener 1 str 14, da 18 a 22, sn

con scina’ 8 str da 104 a 128, 144, sn

con pietrenere da 1 a 5, da 2 a 8, sn

con s fantino da 195 a 201, 195a, sn

con scina’ 2 str 11, 201, 313, 319, sn

con pietrenere 3trv da 6 a 8, 14, sn

con scina’ 1 str da 345 a 347, sn

con pietrener 9 str 15, 21, 10, sn

trv ii traviano da 455 a 457, sn

con fallacca da 229 a 231, sn

con pietrener 5 str 101b, 101c

v scala scina’ 88, sn, snc

con taureana da 72 a 84, sn

loc area porto tonnara sn

con s fantino 27, 5c, 27a

v duc d aos scina 395

con scina’ 6 str sn, snc

v duc d aos scina sn

con cupola 1, 7, 1a, sn

v traviano 483, sn

con scina’ 8 str 142

con taureana sn, snc

con scina’ 2 str sn

con trachina 48, sn

con scina’ 1 str sn

con scina’ 7 str sn

con scina’ 2 str sn

con scina’ 3 str sn

str iv taureana sn

con pirara 17, sn

con traviano 66a

con ficarazza sn

con malopasso sn

con cisterna sn

con taureana sn

con tonnara sn

con tonnara sn

con cupola sn

v topa sn

con s filippo da 17 a 19, 23, 37, da 41 a 51, 55,

65, da 73 a 77, 371, da 399 a 403, 47a, 47b,

49a, da 14 a 24, da 28 a 32, da 36 a 38, da 44

a 46, 50, 58, da 78 a 80, 18a, 20a, 30a, sn

con s leonardo da 1 a 3, 7, da 11 a 15, da 19 a

37, da 41 a 45, da 49 a 51, 55, da 59 a 69, 77,

149, 19a, 45a, 47a, 26, 150, 176, sn

con profania 13, 21, da 25 a 27, da 31 a 33, 49,

63, 71, da 28 a 32, 38, da 44 a 48, da 52 a 54,

da 66 a 72, 28a, 72b, sn, snc

str i s.leonardo 58, da 62 a 70, 74, da 130 a

136, da 158 a 160, da 164 a 166, da 172 a 176,

58a, 68a, 166b, 172a, sn, snc

v meucci 250, da 254 a 276, da 280 a 288,

292, 296, da 300 a 304, da 308 a 312, 260b,

262a, 262/b, 272a, sn

con s leonardo da 48 a 52, da 218 a 224, da

228 a 248, 48a, 52a, 234a, 242a, 246a, 246b, sn

con pignara 13, da 19 a 21, 45, da 51 a 57, 61, 83, 20, 36, 42, 50, da 316 a 320, 320a, sn

trv 3 s leonardo da 76 a 78, 96, 100, da 108 a 114, da 118 a 128, 138, sn

trv 2 s leonardo 91, 91a, da 138 a 142, da 146 a 156, 140a, 146a, sn

con profania 3, 7, 11, 15, 99, 7a, 99a, 2, 6, 12, 98, 100a, sn

trv 1 s leonardo da 190 a 206, da 210 a 214, 194a

str ii s.leonardo 18, da 22 a 40, 30a, 34a, sn

con rinazzo da 80 a 86, da 90 a 94, 86a, sn

v naz. s.leonardo da 10 a 16, sn

str i s.leonardo 178, da 184 a 186

con s filippo 35, 83, 2, 82, 86, sn

con contura 58, 58a, 58b, 58c, sn

con profania 41, da 40 a 42

v s francesco da paol sn

v traviano 397, 405, sn

loc svincolo autost sn

con pignara 1, 29, sn

con s leonardo sn

con s fantino sn

con s filippo sn

con cisterna sn

con profania sn

con sidaro sn

con sidaro sn