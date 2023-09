Pallavolo, tennis, calcio: presentato il programma dell’ASD Eufemiese 2023 | FOTO

StrettoWeb

L’ASD Eufemiese 2023, neonata associazione sportiva nata dalla volontà di un gruppo di cittadini di Sant’Eufemia d’Aspromonte, ha presentato il programma previsto per la stagione 2023-2024. In un incontro che si è svolto ieri presso l’oratorio parrocchiale “Don Bosco”, il presidente Angela Gioffrè insieme ad altri associati hanno illustrato le attività previste per i prossimi mesi.

“Sono iniziati i lavori al campo sportivo“, spiega Gioffrè, e questa è una buona notizia in quanto l’ammodernamento del campo comporterà la possibilità di usufruirne in maniera organizzata. “A breve, inoltre, si procederà alla sistemazione della palestra della Scuola Media Visalli“, che sarà utile per gli allenamenti.

Tennis, pallavolo e calcio saranno le discipline sportive sulle quali punterà l’associazione. Per quanto riguarda il calcio “ci siamo affiliati alla Figc – spiega Peppe Napoli – e intraprenderemo un campionato di terza categoria con giovani dai 16 anni in su. Eventualmente, penseremo anche ad un campionato giovanile se ci saranno richiesto e se questo non interferisce con la scuola calcio già esistente sul territorio. Il nostro vuole essere un percorso di semina, una base peri nostri giovani dalla quale partire“. Per quanto riguarda invece la Scuola di Pallavolo, “i ragazzi saranno allenati da un’atleta della Tonno Callipo – precisa ancora Angela Gioffrè –. E poi si proverà ad avviare anche una scuola di tennis. Il 6,7 e 9 ottobre si parte con l’istruttore reggino Fabrizio Sarra“. Le attività riguarderanno giovani dai 7 ai 17 anni.

Sport, fraternità e comunione

Presenti al tavolo dei relatori anche Domenico Napoli e Jeremy Adami, tra gli ideatori dell’associazione. “E’ un’idea nata tra amici – spiega Domenico – e oggi è una grande emozione poter presentare questo programma“. Il parroco, Don Marco Larosa, ha dato massima disponibilità a questa come ad altre associazioni aprendo le porte dell’oratorio, per aiutare la comunità “a crescere, creando fraternità e comunione, perché di questi ha bisogno Sant’Eufemia oggi“.

