Ospedale dell’Aquila blindato per l’autopsia su Messina Denaro, poi la tumulazione nella tomba di famiglia

StrettoWeb

Questa mattina i medici eseguiranno l’autopsia sul corpo del boss mafioso Matteo Messina Denaro, morto ieri notte all’ospedale dell’Aquila. La famiglia del capomafia non ha nominato un proprio consulente. L’esame autoptico verrà dunque svolto alla presenza dell’esperto nominato dalla Procura dell’Aquila.

Successivamente la salma di Messina Denaro sarà restituita ai parenti per il trasferimento a Castelvetrano (Trapani), dove verrà sepolto nella sfarzosa tomba di famiglia. Non vi sarà un funerale religioso per volontà dello stesso boss. Probabilmente Messina Denaro verrà tumulato all’alba di domani alla presenza dei familiari nella tomba di famiglia.