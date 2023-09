Orrore in Calabria: gattini schiacciati e uccisi, uno è stato decapitato | FOTO

StrettoWeb

“Orrore in Calabria: gattini schiacciati e uccisi barbaramente in un condominio, uno di loro decapitato. Partita la Denuncia del Partito Animalista Italiano con l’avv. Cristiano Ceriello ed il nostro Ufficio Legale“. E’ quanto scrive il Partito Animalista Italiano in un post pubblicato sui social.

“Macabra scoperta in un condominio di Rende, Cosenza, dove quattro gattini accuditi dalle persone del posto sono stati barbaramente uccisi – prosegue il post –. Vogliamo Giustizia anche perché è ora che chi commette queste atrocità paghi con l’unica vera pena: il Carcere. Nessuno Deve Restare Impunito! Anche per Questi Innocenti, Domani Flash Mob nelle Piazze Italiane e nelle Piazze Virtuali (inviateci foto a: partitoanimalista@gmail.com), per Gridare #GiustiziapergliAnimali“, conclude.

Il macabro episodio è accaduto nel cortile di un condominio di via Verdi, a Rende. I tre gattini, appena nati, sono stati schiacciati con un piede, dato che erano molto più piccoli di una scarpa.