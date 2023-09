L’Oroscopo Perfetto di Abdullah Bin Abdul Al Surace per Ottobre 2023

StrettoWeb

Il grande maestro Abdullah Bin Abdul Al Surace arricchisce la nuova rubrica di StrettoWeb con una nuova puntata dell’Oroscopo Perfetto per Ottobre 2023. Vediamo di seguito i dettagli per tutti i segni zodiacali.

ARIETE

Brutte notizie per gli Ariete. Gli Astri lasciano intendere che sarete coinvolti, vostro malgrado, in una lite familiare riguardante dei vicini di casa. La posizione di Mercurio suggerisce di evitare di soggiornare sui balconi e spazi condominiali: alta probabilità di rimanere colpiti da corpi contundenti provenienti dai piani superiori.

TORO

Per i nati sotto il segno del Toro si preannuncia un mese rivelatore. La strabiliante posizione di Venere nella volta celeste Vi farà prendere atto della vs. vera inclinazione sessuale, purtroppo con conseguenti complicanze per la vita matrimoniale, ove ricorra il caso.

GEMELLI

Per i Gemelli, l’indecente posizione di Giove nel cielo di Ottobre Vi procurerà un terribile, irresistibile, imbarazzante prurito in parti del corpo cui, a causa della contemporanea presenza in orbita di satelliti cinesi, non si riuscirà a trovare rimedio.

CANCRO

Attenzione alle ricorrenze, agli inviti a pranzo o cena, a festeggiamenti vari in cui siano previsti banchetti. La funebre posizione di Plutone nella volta celeste indica, senza ombra di dubbio, una seria possibilità di morte a causa di un boccone andato di traverso. Si consiglia, per tutto il mese, un’alimentazione basata solo su liquidi.

LEONE

Per la donna Leone il mese di Ottobre si preannuncia foriero di grandi soddisfazioni nella sfera sessuale, anche se a scapito di un sensibile aumento di peso. Per l’uomo Leone si prevede invece un mese piatto sotto ogni punto di vista, con l’unica consolazione che non è previsto un aumento di peso.

VERGINE

La costellazione della Vergine verrà più volte attraversata (vista dalla terra) da satelliti Starlink, cinesi e russi. La contemporaneità dei suddetti eventi potrebbe produrre effetti eclatanti nell’ambito della sfera sentimentale dei nati sotto il segno delle vergine. Cosa potrebbe accadere nel particolare non è dato sapere. Gli astri suggeriscono di lasciarsi andare senza pensare ad altro.

BILANCIA

Peri nati sotto il segno delle Bilancia, la posizione del planetoide Cerere in congiunzione con la luna di Giove, Ganimede, preannuncia il probabile rigurgito di ancestrali e bestiali tendenze ritenute, a torto, ormai sopite, che si manifesteranno in una festa di compleanno o un anniversario di nozze (al riguardo gli astri non riescono a essere più precisi).

SCORPIONE

Incredibile mese per gli scorpioni! Potreste avere un mese fortunatissimo, ma potreste avere invece un mese assolutamente sfortunato. Ciò che è certo però, è che non sarete in grado di trattenere certi stimoli corporali molto rumorosi, la cui esecuzione andrà al di fuori del vostro controllo, procurando grande imbarazzo.

SAGITTARIO

Gli astri indicano, per i nati sotto questo segno, un’alta probabilità di ricevere una grossa somma di denaro. Potrebbe essere un’eredità, una vincita a qualche lotteria o un errore del fisco che vi accrediterà un rimborso IRPEF spropositato. Purtroppo vi è una contropartita da pagare. Una stitichezza assurda e senza rimedio vi accompagnerà per l’intero mese.

CAPRICORNO

Per i nati sotto il segno del Capricorno gli astri prevedono solo cose belle. La dieta funzionerà alla perfezione, sul lavoro riceverete le attese gratificazioni, il Vs. partner vi entusiasmerà, non avrete alcun problema economico. Un solo consiglio: attenti alle cacche di cane in strada.

ACQUARIO

Astri favorevoli questo mese per i nati sotto il segno dell’Acquario. Giove e Saturno in perfetta sintonia aprono alla possibilità di vincite di denaro in giochi d’azzardo. La particolare circostanza suggerisce di investire, senza indugio alcuno, ogni risparmio in scommesse, gratta e vinci, lotterie, programmi televisivi a premi, poker tra amici, partite al calcio balilla con posta in denaro o natura. La posizione indecifrabile dei satelliti di Marte sconsiglia tuttavia il gioco del testa o croce.

PESCI

Mese subdolo per i nati nel segno dei pesci. Gli astri non si esprimono in modo certo, a causa di una persistente interferenza generata da un satellite artificiale segreto lanciato dalla Corea del Nord. In ogni caso, la indecorosa posizione di Titano, la principale luna di Saturno, sconsiglierebbe di assumere qualsivoglia rischio per tutta la durata del mese di ottobre.