Omicidio Bergamini, l’ex fidanzata sotto processo ha deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee

Isabella Internò, l’ex fidanzata di Donato Bergamini, non si sottoporrà ad esame. La donna è imputata con l’accusa di omicidio volontario, in concorso con ignoti, nel processo con il quale si sta cercando, da anni, di fare luce sulla morte del calciatore morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Si cercò di far passare la morte del calciatore per un incidente, ma di fatto così non fu.

I legali di Isabella Internò, gli avvocati Angelo Pugliese e Rossana Cribari, hanno confermato la scelta della loro assistita. I legali hanno comunicato la decisione della loro assistita alla Corte d’assise di Cosenza presieduta da Paola Lucente. Secondo quanto riferito dalla difesa la Internò rilascerà dichiarazioni spontanee prima della fine del processo.