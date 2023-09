Follia in Olanda, sparatorie in un ospedale universitario e in una casa

StrettoWeb

Follia in Olanda dove si sono verificate due sparatorie in un ospedale universitario e in una casa poco distante a Rotterdam, La polizia ha confermato almeno due vittime: una donna di 39 anni, che era vicina di casa dell’assalitore e un insegnante dell’Università Erasmus di 42 anni. La figlia 14enne della donna è stata gravemente ferita. Gli agenti hanno arrestato il sospettato, un uomo di 32 anni, studente del campus, che indossava abiti militari e un giubbotto antiproiettili.

Un testimone italiano, sentito dall’Ansa, ha raccontato: “ho sentito degli spari e delle urla, era il panico ovunque. Siamo scappati verso l’uscita lasciando tutti gli effetti personali”, afferma Beniamino Vincenzoni, 24 anni, medico italiano residente in Olanda.