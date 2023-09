“Oggetti smarriti” – Reggio Calabria, smarrito un portafoglio in pieno centro

StrettoWeb

E’ stato smarrito questo pomeriggio in pieno centro a Reggio Calabria, un portafoglio. L’oggetto è stato trovato in via San Paolo e precisamente tra il Corso e il Lungomare e da domani mattina può essere ritirato presso il negozio Parisi Telecomunicazioni sito in via San Paolo n.4 o chiamando al numero 3357409842.