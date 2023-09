Occhiuto si rivolge agli studenti nel primo giorno di scuola: “grazie a voi la Calabria sarà migliore”

StrettoWeb

Primo giorno di scuola in Calabria per migliaia di studenti. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, in un video, si rivolge direttamente ai ragazzi: “per voi andare a scuola è un lavoro, talvolta più importante di quello degli adulti perché studiando lavorate per rendere la Calabria migliore”.

“Tutti noi siamo impegnati a creare le condizioni affinché voi quando finirete gli studi possiate scegliere di rimanere nella nostra regione. Rispettate i vostri professori ma soprattutto quando studiate ricordatevi che siete calabresi. I calabresi sono forti e determinati“, conclude Occhiuto.