Occhiuto a Gaeta per “Azzurra Libertà”: “vinciamo se facciamo cose concrete”

“Ho iniziato tanti anni fa a fare politica in un movimento giovanile. Ho fatto tutta la scalata fino a diventare capogruppo di Forza Italia alla Camera. E poi ho deciso di dedicarmi alla mia Regione, alla Calabria, facendo il presidente. Governare un territorio, governare il proprio territorio è la cosa più stimolante per un politico, per tanti anni ho fatto il parlamentare, ma quando amministri e fai le cose concrete ti rendi conto di quanto sia molto più importante lasciare un segno tangibile sui territori”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Azzurra Libertà”, la tre giorni dei giovani di Forza Italia in corso a Gaeta.

“Io governo una Regione difficile, e dunque questa impresa è ancora più stimolante. Due anni fa ho vinto, diventando governatore, portando Forza Italia al 26%: con la lista ufficiale di FI e con una lista chiamata Forza Azzurri, proprio per marchiare l’identificazione con il nostro partito. Alle elezioni politiche dello scorso anno in Calabria abbiamo preso il 16%, il doppio del dato nazionale di Forza Italia.

È importante avere una rete capillare sul territorio, ma il mondo è cambiato, noi vinciamo le elezioni se facciamo le cose concrete e riconoscibili e se le sappiamo comunicare bene. Gli elettori non vogliono solo valori e principi enunciati, vogliono toccare con mano le azioni degli amministratori. I cittadini vogliono vedere una reale corrispondenza tra ciò che diciamo e ciò che realizziamo. Come diceva Berlusconi, dobbiamo essere sempre più gli uomini del fare”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.