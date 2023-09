Arriva un nuovo modo più veloce per pagare il traghetto sullo Stretto di Messina

StrettoWeb

Mooney è la fintech italiana di prossimità partecipata da Enel e Intesa Sanpaolo che entra nel mercato del telepedaggio con MooneyGo. Si tratta di un circuito attivo sulla rete autostradale italiana e negli oltre 300 parcheggi convenzionati Telepass. Come si legge in una nota, MooneyGo consente anche di pagare l’area C di Milano e il traghetto per lo Stretto di Messina. Il dispositivo di telepedaggio, attivabile in 5 minuti, sarà disponibile in 20.000 punti vendita Mooney convenzionati (tabacchi, bar ed edicole) distribuiti in tutta Italia. È possibile associare 2 targhe per ogni dispositivo e scegliere fra l’opzione “Pay per Use“, per pagare il servizio solo nei mesi in cui si usa l’autostrada, o, in alternativa, l’abbonamento annuale.

Con il sistema MooneyGo i canoni, i pedaggi e gli altri servizi vengono addebitati su una qualsiasi carta di credito, debito o su una prepagata Mooney. L’utente dovrò associarla al dispositivo in fase di registrazione, ad esclusione delle carte estere. Oltre che nei punti vendita Mooney, il servizio di telepedaggio si può attivare anche dall’app MooneyGo per ricevere il dispositivo direttamente a casa.

“MooneyGo rivoluziona il proprio mercato di riferimento offrendo oggi, in un’unica app, la gamma più completa di servizi per la mobilità in una logica di perfetta integrazione che consente di risparmiare tempo e denaro. E questo, scegliendo in ogni momento la soluzione più adatta alle proprie esigenze e controllando i costi in massima trasparenza – ha spiegato Stefania Gentile, amministratore delegato di Mooney -. L’ingresso di Mooney nel settore del telepedaggio è viva testimonianza dell’innovazione continua della nostra azienda mirata a semplificare la vita quotidiana dei cittadini”.

MooneyGo è attiva in Italia nei servizi per la mobilità in 5.000 comuni in tutto il Paese, 8 milioni di soste su strisce blu pagate e 4 milioni di biglietti e abbonamenti del trasporto venduti tramite app nel 2022.