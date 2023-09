Novella Calligaris visita lo stabilimento di Caffè Mauro a Reggio Calabria: “splendida realtà, sia da stimolo a tutto il territorio” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Questa mattina la grande campionessa Novella Calligaris, prima italiana a vincere una medaglia olimpica nella disciplina del nuoto e straordinaria primatista di grandissimo valore internazionale, ha visitato lo stabilimento di Caffè Mauro a Reggio Calabria, precisamente nella zona industriale di Campo Calabro, accompagnata dal compagno Renzo Musumeci Greco, importante allenatore di scherma, e dal prof. Riccardo Partinico, presidente della gloriosa SGS Fortitudo 1903, unica associazione sportiva calabrese insignita dal CONI con il Collare d’Oro al Merito sportivo per la promozione delle nobili discipline di Judo, Lotta, Karate e Pesistica nella città di Reggio Calabria.

A guidare la visita è stato Valerio Chinè, Chief Operating Officer Caffè Mauro, coadiuvato da Roberto Forestan, responsabile marketing del gruppo Gimoka. Particolarmente affascinante il viaggio negli uffici da cui pulsa tutto l’orgoglio per una storia molto legata al territorio di Reggio Calabria, ma la chicca più interessante è stata quella dei laboratori dove la campionessa e i suoi accompagnatori hanno potuto tuffarsi in un viaggio molto affascinante alla scoperta delle origini della produzione e della cultura del consumo del caffè.

Novella Calligaris, poi, ha incontrato i dipendenti dello stabilimento a cui si è aperta rispondendo a tutte le domande e le curiosità, dando indicazioni importanti sotto l’aspetto motivazionale in modo particolare esaltando i lavori dello sport che hanno importanti ricadute sul benessere personale, fisico e anche lavorativo. La campionessa, che è presidente dell’Associazione Azzurri olimpici d’Italia, ha raccontato alcuni particolari e simpatici aneddoti sulla sua vita da atleta e anche da persona comune, testimoniando una grande semplicità e il nobile intento di condividere messaggi positivi in modo particolare con i più giovani. Particolarmente toccante ed emozionante: “il nome del vostro prodotto è Mauro, e io ne sono molto legata perchè mio fratello si chiamava Mauro. E tra l’altro aveva una relazione con Daniela, che è proprio la figlia del vostro Mauro, quindi io oggi qui sono particolarmente emozionata“. I dipendenti hanno vissuto un importante momento di crescita in un contesto davvero superlativo: quello di Mauro è uno stabilimento pionieristico per il territorio: Varcarne il cancello significa entrare in un mondo nuovo, proiettati nelle aree più sviluppate del pianeta con l’inimitabile panorama sullo Stretto di Messina che rende questa struttura un’eccellenza straordinaria per il territorio di Reggio Calabria.

Mauro si sta preparando al meglio per celebrare il 75° anniversario della propria nascita, a partire da settembre, e proprio in questo contesto ha lanciato una nuova linea di cialde brandizzate con le principali località turistiche della Calabria: Scilla, Tropea, Riace e Diamante, abbinate ad un concorso con in palio proprio un weekend in Calabria.

Immancabile, al termine della visita odierna, una pausa caffè: gli ospiti hanno potuto degustare la pregiatissima miscela bio del Perù, anche se qualcuno furtivamente si è permesso di addolcirla con lo zucchero e minacciato dagli sguardi degli operatori inorriditi non ha nascosto l’imbarazzo: “dovrei prenderlo amaro, vero?“.

