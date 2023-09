‘Noi con i bambini’: ripartono le attività all’asilo nido di San Roberto

StrettoWeb

Nuovo anno scolastico, nuova ripartenza per l’asilo nido di San Roberto “Noi con i bambini“. Dopo l’avvio dello scorso anno, che ha riscosso notevole successo, vista l’attivazione di un servizio che mancava sul territorio, le attività del nido sono ripartite lo scorso lunedì 4 settembre.

La scuola per piccoli 0-3 anni conta, fino ad ora, 21 iscritti (su un totale di 24 che è il numero max che la struttura è in grado di ospitare).

“Un grande traguardo” lo ha definito la dirigente Ania Pitasi, che si è detta fortemente soddisfatta della crescita dei piccoli studenti dell’asilo nido e del percorso attivato tra istituzione scolastica e famiglie.

“Sapere che i nuovi bambini sono arrivati da noi perché i genitori dei piccoli frequentatori dello scorso anno hanno parlato bene di noi, credo sia il vero successo“.

E per il nuovo anno scolastico, il nido ha in serbo diverse sorprese:

“Tante le attività laboratoriali previste anche quest’anno, alcune delle quali coinvolgeranno direttamente le famiglie. Il filo conduttore, come previsto dal modello pedagogico di riferimento, il modello B612, saranno sempre le emozioni, ed in particolar modo quelle positive, quali facilitatori dell’apprendimento“.