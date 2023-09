Lutto nel mondo del cinema: è morto Michael Gambon, il Professor Silente di Harry Potter

StrettoWeb

Lutto nel mondo del cinema: si è spento oggi a 82 anni Michael Gambon, conosciuto da tutti per aver interpretato il ruolo del Professor Albus Silente in sei degli otto film della saga di Harry Potter. Ad annunciare la morte una dichiarazione della famiglia, rilasciata dal suo addetto stampa: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”, ha affermato la sua famiglia. La causa è da ricondurre a “un attacco di polmonite”.

L’attore britannico ha esordito nella saga dal terzo film, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, in sostituzione del precedente Silente, Richard Harris, morto nel 2002. Nato a Dublino nel 1940, non è conosciuto solo per il ruolo di Silente, ma anche per aver interpretato Philip Marlow nella serie della The Singing Detective. La sua carriera, che è stata anche in teatro, è ricca di riconoscimenti.