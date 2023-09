Monza, Galliani apre la corsa al Senato: l’investitura di Paolo Berlusconi

StrettoWeb

Adriano Galliani al Binario 7 di Monza ha spiegato i motivi per i quali ha accettato la candidatura al seggio in Senato che è stato di Silvio Berlusconi: “non avrei mai accettato di correre in nessun altro collegio: sono nato a Monza, sono cresciuto in Brianza, conosco questo territorio e credo di rappresentare i suoi valori“. “Penso di essere al posto giusto – ha detto Galliani- in Parlamento sono già stato e non è vero che non ero mai presente”, come, invece, sostiene Cateno De Luca, candidato con Sud chiama Nord.

“La Lega – ha assicurato Matteo Salvini – sarà al fianco di Galliani in campagna elettorale paese per paese, condominio per condominio perché il suo avversario è l’astensionismo“. Il monzese, ha aggiunto la capogruppo al Senato di Forza Italia Licia Ronzulli, è la “persona che più di altri può raccogliere il testimone di Berlusconi“.

Arriva anche l’investitura di Paolo Berlusconi: «Silvio è nella storia e ci sarà sempre pochi giorni dopo la sua salita al cielo ho chiamato Adriano e gli ho detto che nessuno avrebbe potuto prendere il testimone della staffetta»