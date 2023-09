Monterosso Calabro, grande successo per la “Festa del Basket” con la Pallacanestro Viola

StrettoWeb

Successo e partecipazione ieri a Monterosso Calabro per la Festa del Basket, che ha coinvolto tante realtà calabresi. La manifestazione è iniziata con la presentazione della Viola Basket, squadra simbolo della pallacanestro calabrese che ha segnato la storia del basket italiano.

I cestisti della Viola hanno accolto poi i piccoli del minibasket dello stesso team, nonché le giovanili di Vibo Valentia, di Pizzo e di Soverato. Presente all’evento anche il vescovo, monsignor Attilio Nostro, grande appassionato di pallacanestro nonché ex cestista. Il vescovo ha dispensato numerosi consigli ai più piccoli, in primis quello di “saper fare squadra”. I bambini, poi, si sono cimentati nel mini torneo organizzato presso il campo comunale. I campioni della Viola non hanno mancato di visitare lo splendido borgo monterossino, rimanendone colpiti dalle bellezze architettoniche.

Entusiasmo anche tra la popolazione, che ha visto sfilare i propri beniamini tra le vie del paese. A dare valore aggiunto all’evento sono state le musiche proposte dai due complessi bandistici locali, che hanno allietato ogni momento della manifestazione. L’evento si è concluso con il taglio della torta e con un brindisi di buon auspicio per il futuro della squadra.