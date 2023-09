Milazzo: al teatro Trifiletti il 53° Congresso Internazionale sugli Oli essenziali

StrettoWeb

Si apre domani a Milazzo, al teatro Trifiletti, il congresso “International Symposium on Essential Oils” (ISEO 2023). L’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, è giunto alla 53° edizione, ha una cadenza annuale e si svolge in diverse località europee sin dal 1969. L’appuntamento di quest’anno, al quale parteciperanno circa 230 delegati provenienti dal mondo accademico e dall’industria, è realizzata dal Comitato Organizzatore, presieduto dai proff. Paola Dugo e Luigi Mondello, coadiuvati dai colleghi dell’Università di Messina che da oltre 35 anni svolge ricerca su tematiche inerenti la composizione e le proprietà degli oli essenziali. Sono previste sessioni dedicate alle seguenti tematiche: coltivazione di piante aromatiche, isolamento e analisi degli oli essenziali, attività biologica ed effetti tossicologici, applicazioni nell’industria degli aromi, profumi, cosmetici e farmaceutici, e tecniche analitiche avanzate per la caratterizzazione molecolare. La cerimonia di apertura si terrà domani -mercoledì 13 settembre – alle ore 17 con i saluti istituzionali del Sindaco Pippo Midili e del Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea. Quindi la consegna del premio “ISEO Medal of Honor” per la loro carriera particolarmente vocata alla ricerca scientifica sullo studio degli oli essenziali, al prof. Kemal Husnu Can Baser ed al Prof Giovanni Dugo.

Nei giorni seguenti si svolgeranno i lavori scientifici, con relazioni plenarie da parte del Prof. Nicolas Baldovini (Université Cote d’Azur, Francia), Prof. Paolo Oliveri (Università di Genova, Italia), Dr. Christophe Peres (Le Labo Durable, Parigi, Francia), Prof. Peter Schieberle (Technical University, Monaco, Germania), Prof. Elena Stashenko (Industrial University of Santander, Colombia) e numerose comunicazioni da parte di scienziati provenienti dal mondo scientifico internazionale. Prevista anche una sessione di giovani ricercatori che hanno potuto partecipare alla selezione di 20 borse di studio messe a disposizione da parte dell’organizzazione internazionale IFEAT. Le attività congressuali – che si chiuderanno sabato 16 settembre – si svolgeranno oltre che al teatro Trifiletti anche a Villa Vaccarino dove sono previsti anche stand espositivi.