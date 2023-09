Depositata la candidatura di Cateno De Luca nel collegio di Monza – Brianza

StrettoWeb

“La mia candidatura al collegio del senato Monza Brianza è stata depositata presso la Corte di Appello di Milano. Ora campagna elettorale a modo mio. Grazie a Ciccio Cipolla e Peppe Lombardo per il prezioso lavoro svolto“, è quanto afferma Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord.

Per le suppletive di Monza – Brianza si voterà il prossimo 22 – 23 ottobre e si profila una sfida tra Galliani per il Centro/Destra, Cappato per il Centro/Sinistra e appunto Cateno De Luca per Sud chiama Nord.