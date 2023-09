Messina, che beffa: la Turris recupera il doppio svantaggio in pieno finale, termina 3-3

StrettoWeb

Partenza sprint, in tutti i sensi, ma poi la beffa finale. L’Acr Messina era pronto a brindare alla grande alla sua prima stagionale in casa, la seconda giocata dopo i due riposi forzati e dopo il pari di Cerignola. La capolista Turris, finora perfetta (3 vittorie su 3, tra cui i successi contro Benevento e a Crotone), riesce a raggiungere i peloritani al Franco Scoglio con il risultato di 3-3. All’80’, per la cronaca, il risultato era di 3-1.

Che la squadra di Modica fosse determinata a indirizzare il match a proprio favore si capisce praticamente subito: dopo 10 minuti, infatti, è già sul 2-0, per via delle reti di Plescia (al 1′) e Frisenna (9′). La partita sembra in discesa, ma ci pensa D’Auria ad accorciare le distanze al 20′, mantenendo alta l’attenzione dei siciliani, che tuttavia chiudono in vantaggio all’intervallo. Ad inizio ripresa, però, uno dei colpi più importanti, Emmausso, fa tris e sigilla il risultato, anzi no. Tra 84′ e 96′, infatti arrivano il 3-2 e il 3-3 di Giannone e Nocerino. Di seguito i risultati e la classifica in attesa delle gare di questa sera.

Risultati Serie C girone C, 5ª giornata

Messina-Turris 3-3

Benevento-Taranto 2-1

Brindisi-Monterosi 2-1

Latina-Casertana 1-1

Sorrento-Avellino 0-1

Classifica Serie C girone C

Turris 10 Latina 8 Benevento 7 Juve Stabia 7 Potenza 6 Taranto 4 Picerno 4 Foggia 4 Catania 3 Virtus Francavilla 3 Giugliano 3 Crotone 3 Brindisi 3 Acr Messina 2 Audace Cerignola 2 Casertana 2 Monopoli 1 Sorrento 1 Monterosi Tuscia 1 Avellino 1