Traffico impazzito a Messina a causa di un incidente in tangenziale tra gli svincoli di San Filippo e Gazzi in direzione Palermo. Sul posto un’ambulanza del 118 e la polizia stradale. Dalle prime informazioni non ci sarebbero gravi feriti.

La città è letteralmente nel caos a causa, tra l’altro, delle aperture delle scuole in Sicilia.