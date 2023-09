Messina: spaccio di droga all’interno di un bar, giovane arrestato

StrettoWeb

Ieri 29 settembre 2023, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga, predisposto nel comune di Galati Mamertino, i Carabinieri hanno notato il titolare di un bar che alla vista dei militari tentava furtivamente di nascondere qualcosa dietro il bancone. Insospettiti dal comportamento assunto dal giovane, i militari dell’Arma hanno pertanto effettuato una perquisizione del locale, all’esito della quale, proprio dietro al bancone, hanno trovato nove panetti contenenti complessivamente circa 850 grammi di hashish, nonché vario materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga, unitamente materiale per il confezionamento, è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il 23enne è stato invece arrestato e, una volta ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il territorio santagatese, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.