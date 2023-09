Messina: piste ciclabili e cordoli, le richieste di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Dopo aver chiesto e ottenuto la convocazione urgente della Commissione Viabilità del comune di Messina al fine di approfondire il tema delle piste ciclabili e dei cordoli in città, stamani in Aula, alla presenza del vicesindaco Mondello, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e Dario Carbone hanno rilevato all’Amministrazione le seguenti criticità e considerazioni: “le piste ciclabili sono a senso unico, quindi chi per esempio provenendo dalla zona nord deve recarsi nella parte lato nord del corso Cavour, dovrà fare un lungo percorso (via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro, corso Cavour) prima di giungere a destinazione; occorre mettere in sicurezza la salita/discesa dei passeggeri dai bus nelle aree interessate; nella chiesa di San Nicolò sul viale San Martino si crea ogni qualvolta c’è un funerale una situazione imbarazzante, con il carro funebre che attende sulla corsia carrabile il defunto con conseguente file di auto che suonano strombazzanti mentre i parenti sono in lacrime; bisogna garantire il carico e scarico merci in sicurezza delle attività commerciali in via Garibaldi dove saranno installati ulteriori cordoli; pericolosità per gli stessi ciclisti nel percorrere queste piste che contengono anche al loro interno griglie o cunette che rischiano di creare allagamenti e quindi potenziali “trappole” per i fruitori della bicicletta anche alla luce delle dimensioni ridotte della pista”.

Infine Gioveni e Carbone hanno chiesto, visto “l’insufficiente e comprovato utilizzo delle piste ciclabili in questi anni, se sia stata fatta un’analisi dei rapporti costi/benefici e come si procederà in occasione delle storiche processioni messinesi”.