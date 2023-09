Incredibile a Messina: esame di maturità da rifare in un liceo, gli orali il 20 settembre

StrettoWeb

Un’intera classe del liceo linguistico Galilei di Spadafora, in provincia di Messina, dal 20 settembre dovrà ripetere l’esame di maturità. In particolare, gli alunni dell’istituto associato al Maurolico di Messina, dovranno rifare le prove orali.

Il tutto in seguito ad un ricorso presentato a luglio dai genitori di un’alunna secondo la quale il suo voto, inferiore al 70, non corrispondeva al merito. L’Ufficio scolastico regionale ha così dato il via ad un’ispezione durante la quale sarebbero in effetti emerse delle irregolarità, tanto che si è deciso di annullare le prove orali.

Agli undici studenti della classe e ai loro familiari è arrivata comunicazione degli esami da rifare. “Pensavamo fosse uno scherzo“, ha raccontato qualcuno di loro. Per la nuova seduta di esami è stata nominata una nuova commissione ad hoc, ovviamente diversa da quella precedente. Alcune famiglie coinvolte hanno deciso di avviare un controricorso, ma dati i tempi ristretti è praticamente certo che gli esami andranno rifatti.