Messina: in consiglio comunale arriva la “Relazione annuale del Sindaco”

Oggi, lunedì 25 settembre, alle ore 19, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la trattazione di varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio e il regolamento per la disciplina dell’arte di strada del comune di Messina – modifica deliberazione Consiglio comunale n. 31/C del 19/04/2018.

Giovedì 28, alle ore 12, il Civico consesso è stato convocato invece in seduta straordinaria per discutere del seguente ordine del giorno: “Relazione annuale del Sindaco”.