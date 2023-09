Messina, domani allerta rossa per rischio di incendi | DETTAGLI

StrettoWeb

E’ ancora caos incendi in Sicilia. Oggi è stata l’ennesima giornata di fiamme in provincia di Palermo. Dal primo pomeriggio di oggi diverse squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo e dei distaccamenti di Prizzi e Carini sono impegnate per lo spegnimento di incendi di vegetazione e sterpaglie in diversi comuni della provincia.

Per domani, giovedì 21 settembre, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta rossa per incendi nelle province di Palermo, Messina e Trapani. Livello arancione (preallerta) in tutte le altre province. Livello di allerta gialla, invece, per quanto riguarda le temperature a Palermo.