Messina, Cateno De Luca in ospedale: “revisione in corso”

Cateno De Luca non si ferma mai, sempre impegnato tra Taormina, Ars ed anche a Monza per la candidatura alle suppletive del prossimo 22 – 23 ottobre. Inoltre, il leader di Sud chiama Nord è anche uno studente di musica e sta scrivendo un libro. De Luca, quindi, ha una vita frenetica, che lo ha portato, lo scorso anno, ad un degenza al Policlinico di Messina.

Questa mattina, il primo cittadino di Taormina, si è recato nuovamente al nosocomio: “revisione in corso – scrive sul proprio profilo facebook- ho trascurato per tutto agosto perché concentrato a scrivere il libro e ieri cinque ore di clarinetto mi hanno dato il colpo di grazia. Addio agli esami? Ci andrò anche in barella”, conclude.