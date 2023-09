Messina, Caronte & Tourist licenzia 71 lavoratori: “atto dovuto”

StrettoWeb

“A proposito della procedura di licenziamento collettivo avviata e comunicata, come indicato dalla vigente normativa in materia, ai sindacati dei lavoratori e agli interlocutori istituzionali, Caronte & Tourist Isole Minori spiega – in una nota – che si tratta di un atto dovuto, di una procedura di garanzia e tutela prevista dalle Leggi 223/91 e 236/93 allo scopo di sottrarre i lavoratori al rischio di eventuali atti discrezionali o arbitrari delle aziende”.

“D’altro canto – ricorda ancora C&T IM – a tutela dei lavoratori vi è quella clausola sociale che la Regione Siciliana ha previsto anche nei bandi di affidamento del servizio grazie alla quale la compagnia di navigazione che subentrerà nell’esercizio del servizio dovrà procedere all’assunzione del personale già alle dipendenze della Compagnia uscente”.