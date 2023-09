Messina, domani arriva la capolista Turris: i convocati di mister Modica

StrettoWeb

Prima stagionale in casa per l’Acr Messina, che torna in campo dopo due “riposi” forzati. Domani pomeriggio al San Filippo c’è la Turris. L’allenatore Giacomo Modica ha convocato 22 calciatori per la sfida. Prima convocazione per il portiere under Antonio Di Bella.

La squadra peloritana è ferma a un punto (ottenuto a Cerignola al fotofinish), ma ha due gare in meno. La Turris, invece, è a punteggio pieno dopo tre giornate: 9 punti conquistati, frutto di tre vittorie su tre, tra cui il colpaccio a Crotone.