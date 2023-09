Messina, bando riduzione ed esenzione Tari: “l’attesa sta durando anche troppo”

StrettoWeb

“Quanto bisognerà ancora attendere per varare il bando per le riduzioni ed esenzioni Tari?”. E’ quanto si chiede, rivolgendosi all’Amministrazione, il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, visto il non poco tempo trascorso dall’approvazione della relativa delibera in Consiglio Comunale, avvenuta il 13 settembre scorso.

“Considerando che lunedì giungeremo già al 2 ottobre – evidenzia Gioveni – sono trascorsi praticamente 20 giorni dal via libera dato all’unanimità dal Consiglio Comunale, per cui non mi spiego quali possano essere i motivi di questi ritardi che impediscano la pubblicazione di un avviso che peraltro si concentra solo su due categorie di utenti: famiglie con valore Isee inferiore a 13500 euro e ultrasettantenni invalidi al 100% unici occupanti dell’alloggio“.

“Sono sempre di più ormai i cittadini che legittimamente chiedono spiegazioni sul perché ancora il bando non sia stato pubblicato – prosegue il consigliere – anche perché occorre ricordare che la prima rata del tributo è scaduta già da 1 mese esatto (31 agosto) e si avvicina sempre di più la scadenza della seconda prevista per il 30 novembre“.

“Se si pensa, però – precisa l’esponente di FdI – che il bando dovrà rimanere certamente aperto per qualche settimana e che poi necessiteranno dei giorni per le verifiche e la redazione delle graduatorie, è evidente che si è già parecchio in ritardo, fatto questo che certamente genererà confusione o disorientamento in parecchie famiglie sull’opportunità di pagare o meno la seconda rata, con riflessi negativi anche sugli incassi del tributo“.

“Chiedo pertanto un’accelerazione delle procedure – conclude Gioveni – nella speranza che già la prossima settimana il Dipartimento possa pubblicare il tanto atteso avviso, autentico toccasana per tante famiglie“.