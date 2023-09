Messina, all’Università si terrà il convegno “CasaClima – Un novo clima per la casa”

StrettoWeb

Il prossimo 29 settembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, si terrà l’evento “CasaClima – Un novo clima per la casa”. Il Convegno ha l’obiettivo di approfondire i contenuti del protocollo CasaClima, con particolare riferimento al contesto mediterraneo. Illustrerà, dunque, tanto aspetti generali che caratterizzano tale protocollo “adeguato” al nostro clima, quanto esempi di edifici reali certificati in Sicilia e in Calabria, che possono ispirare i professionisti orientati a seguire questo paradigma della sostenibilità e ai quali verranno anche fornite indicazioni sui corsi di formazione in Sicilia.

Verrà inoltre brevemente ricordata la collaborazione tra CasaClima e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, che ha voluto sposare questa iniziativa nell’ottica di una formazione dei giovani ingegneri sempre più rivolta a promuovere la cultura della sostenibilità attraverso una edilizia responsabilmente rispettosa dell’ambiente.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda pensata come momento di confronto tra professionisti, esperti e ricercatori, che vedrà anche l’introduzione di ulteriori input di grande attualità.