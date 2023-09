Messina: ripresa l’erogazione idrica, ecco la decisione sulle scuole

StrettoWeb

Comune di Messina e i vertici AMAM aggiornano la cittadinanza sulla situazione idrica in Città con una nota congiunta.“Incessante il lavoro dei tecnici, da ieri, sabato 16 settembre, per ripristinare nel minor tempo possibile l’efficienza della Centrale di Torrerossa e Bufardo, messa in crisi dal maltempo delle ultime ore che ha provocato un black out elettrico. Durante il temporale di ieri, infatti, un fulmine ha danneggiato gli apparati elettromeccanici a servizio dell’impianto di emungimento Bufardo – Torre Rossa. Gli interventi eseguiti sino ad ora dai tecnici di ENEL e AMAM, e l’approvvigionamento integrato con il flusso dall’Acquedotto dell’Alcantara hanno permesso di ripristinare la fornitura idrica in gran parte della Città, tuttavia l’impianto di Fiumefreddo necessita ancora di ulteriori interventi che saranno programmati e realizzati nel corso dei prossimi giorni”.

La nota prosegue specificando che l’acqua è già in distribuzione nella zona Sud e centro e nei villaggi di Giampilieri, Zafferia, Mili San Marco, Strada Statale, e in via Consolare Valeria, nel tratto tra il Centro Commerciale Tremestieri e quello della via Lattea. Nelle prime ore di domani, lunedì 18 settembre, la distribuzione proseguirà invece anche nel centro Nord, ad eccezione di Torre Faro, Paradiso e Annunziata alta, e i villaggi collinari di Castanea e Massa che riceveranno l’erogazione di acqua nella tarda mattinata per qualche ora o nel primo pomeriggio. Si prevede pertanto, nella mattinata di domani, una distribuzione regolare fino all’Annunziata; mentre a partire dalla rotatoria del viale Regina Elena (Annunziata) l’acqua arriverà nelle ore pomeridiane.

Intanto il sindaco Federico Basile, nonostante la carenza idrica, ha deciso di tenere aperte le scuole della città.

Precauzionalmente, restano sempre attivi i punti di approvvigionamento Amam disponibili h24 nei punti:

1) Viale Giostra – presso sede AMAM

2) Via Girolamo Savonarola – Via Onofrio Gabriele

3) Serbatoio Torre Vittoria in Viale Principe Umberto incrocio via Michele Amari. Ad essi si aggiungono anche i punti mobili di approvvigionamento con autobotti che stazioneranno nei pressi della rotonda di Granatari e tra Fondo Fucile e Villaggio Aldisio.

Restano attivi i punti di contatto utili per segnalazioni di ogni emergenza o necessità di pronto intervento:

COC – Numero di contatto dedicato 090.22866

AMAM – numero dedicato 090.3687722