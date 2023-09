Messina, bufera sulla gestione dell’acqua. De Luca: “no alla privatizzazione”

StrettoWeb

“Non accetto di regalare a società private (forse non italiane!) la gestione delle nostre risorse idriche! Grazie all’on. Pippo Laccoto Sindaco di Brolo che negli anni scorsi ha sempre agito per non far costituire la società di gestione pubblica da parte dei comuni della provincia di Messina ora le nostre risorse idriche saranno gestite da una società privata“, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Il Laccoto, unitamente ad altri dieci sindaci, ora sostiene in un documento che ci ha inviato che la gestione del privato va bene ed è conveniente. Prima Laccoto era all’opposizione ora invece è nella maggioranza di Renato Schifani e fa parte della banda bassotti politica. Ho proposto a tutti i comuni di acquistare immediatamente una quota simbolica dell’AMAM per scongiurare questo delitto. Non consentirò a Laccoto di turno ed ai suoi compagni di merenda politica di comprarsi le nostre risorse idriche”, conclude De Luca.