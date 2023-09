Meloni a Malta, al centro dell’incontro il dossier migranti

StrettoWeb

Nuovo impegno internazionale di Giorgia Meloni. Il premier italiano vola a Malta per la riunione del Med9 – il coordinamento dei Paesi dell’UE che si affacciano sul Mediterraneo: oltre all’Italia sono Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Slovenia, Croazia e la padrona di casa, Malta.

È la “sponda sud” dell’Europa, più vicina degli altri al fenomeno delle migrazioni epocali che dall’Africa e dall’Asia si spostano verso il nostro continente lungo rotte che spesso attraversano proprio il Mediterraneo.

Per questo il premier italiano sul tema cerca un’intesa tra i capi di Stato e di governo che prenderanno parte al summit, alla presenza di Ursula von der Leyen e di Charles Michel. Meloni ha inviato una lettera agli altri leader per chiedere una posizione unitaria sul dossier migranti in vista dei prossimi appuntamenti europei.