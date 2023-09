Melia, quella strada franata alle Grotte di Tremusa e la sua importanza archeologica

StrettoWeb

“Alcuni lavori sommari hanno interessato un tratto della strada franata presso le Grotte di Tremusa a Melia, presumibilmente tra l’8 agosto ed il 3 settembre, lavori che ho temuto avessero arrecato danni alle evidenze archeologiche legate al tratto della via Popilia. Ho ricevuto rassicurazioni, quello che temevo essere l’ennesimo danno capitato alla borgata, si è per fortuna rivelato solo un campanello d’allarme, che come tale deve essere recepito”.

Così dichiara in un comunicato il giornalista Francesco Ventura, il quale, coordinando la campagna mediatica di sensibilizzazione per il ripristino dell’ex SP15 Melia–Scilla, aveva in parallelo incominciato ad acquisire informazioni sulla strada servente le Grotte di Tremusa, anch’essa franata nel 2021. Proprio lì, a maggio del 2022, è stato svolto un laboratorio di ricognizione archeologica, per individuare le evidenze archeologiche dell’area sfruttando le faglie createsi a seguito dello smottamento.

“Ho inviato una relazione al Comune di Scilla, alla SORICAL, ad ARRICAL, alla Soprintendenza Archeologica ed al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Melia per metterli a conoscenza dell’accaduto, raccomandando una maggiore sensibilità e cautela sia nel sollecitare la riparazione del tratto stradale franato ormai dal giugno 2021, sia affinché nel pianificare questo intervento si tenga in considerazione l’elemento archeologico e naturalistico che caratterizza l’intera area”, precisa Ventura.

” L’istanza fa seguito al carteggio avviato a marzo di quest’anno, in cui si chiedeva alla SORICAL un chiarimento in merito ai circa duecentomila euro che secondo alcune prime informazioni sarebbero stati stanziati già a maggio del 2022 per un ripristino della strada, la quale è strategica per il locale acquedotto di proprietà SORICAL. La borgata di Melia è custode di un tassello importante dell’eredità culturale di tutti noi. Per dieci giorni ho temuto il peggio, ma per fortuna così non è stato. Adesso si vigili e si agisca presto”, conclude a nota stampa.