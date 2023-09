Manovra di bilancio: oggi vertice di maggioranza, tra le priorità il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Inizia l’iter per la nuova manovra di bilancio. Per oggi è convocato un vertice con i capigruppo di maggioranza per discutere sulla manovra. I tempi? Entro il 27 settembre il governo deve presentare la Nota di aggiornamento del DEF, entro il 20 ottobre il disegno di legge di bilancio deve arrivare in Parlamento. Gli argomenti? Ci dovrebbe essere il taglio del cuneo fiscale, qualcosa sulle tasse per aiutare le famiglie.

La Lega punta alla flat tax da estendere, pensioni da anticipare ed il Ponte sullo Stretto con i lavori che dovrebbero iniziare nel 2024. Alle pensioni minime guarda Forza Italia. L’ambizione è quella di portare gli assegni degli over 75, già aumentati lo scorso anno, almeno a 700 euro.

Famiglie, imprese e lavoratori sono in cima anche alla lista di Fratelli d’Italia, come ha ribadito il capogruppo alla Camera Tommaso Foti. Ylenja Lucaselli, capogruppo in commissione Bilancio, evidenza: “dobbiamo dare risposte ai cittadini senza disperdere le risorse in interventi che poi non raggiungono l’obiettivo. Per questo l’intenzione è quella di concentrare le risorse su due tre temi fondamentali per la nazione, in modo che i cittadini possano davvero averne beneficio. Mentre sulla sanità l’obiettivo principale è abbattere le liste di attesa”.