Maltempo, Messina k.o. per un violentissimo temporale: centro devastato, incidenti e caos | VIDEO

Un violentissimo temporale ha colpito Messina nel tardo pomeriggio di oggi. La tempesta ha scaricato in pochi minuti enormi quantità di pioggia in centro: 41mm a Giostra, 20mm a San Michele, 15mm a Gazzi, 14mm a Torre Faro. In provincia sono caduti 31mm a San Pier Niceto, 30mm a Piraino, 27mm a Gioiosa Marea e 14mm a Floresta. Inizialmente risparmiata, invece, l’altra sponda dello Stretto almeno per quanto riguarda la città di Reggio, dove c’è soltanto una normale pioggia moderata con un netto calo delle temperature.

In serata, intorno alle 20:20, una tempesta ha colpito anche Reggio Calabria con grandine grossa:

Il nubifragio, invece, ha interessato Scilla e la Costa Viola. Ma a Messina è stato molto più violento, provocando numerosi incidenti stradali e mandando la città peloritana letteralmente nel caos.

Maltempo, violento nubifragio anche a Scilla (Reggio Calabria)

Il peggioramento in corso è soltanto appena iniziato: il tempo rimarrà instabile domani, domenica 24 settembre, e poi peggiorerà bruscamente a inizio settimana: lunedì 25 e martedì 26 avremo piogge molto intense su tutto il territorio di Calabria e Sicilia, con temperature in forte calo al punto da piombare su valori di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Non è un caso che proprio oggi scocchi l’Equinozio d’Autunno: dopo un lungo periodo di caldo anomalo anche a fine settembre, adesso arriva la stagione di fresco e maltempo.

