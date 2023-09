Luana Polimeni, la stilista reggina che ha vestito Elisabetta Gregoraci con la “forza delle donne”

StrettoWeb

La Calabria, la sua arte e la sua eleganza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con Elisabetta Gregoraci. E il successo è stato strepitoso. La presentatrice calabrese ha sfilato sul red carpet del festival veneziano indossando un abito a firma reggina. La stilista, infatti, è Luana Polimeni, che ai microfoni di StrettoWeb ha spiegato l’emozione e anche la genesi di un abito che è molto più di un semplice capo d’abbigliamento.

“L’abito e la collezione dal quale è tratto sono ispirati alla forze delle donne – spiega la stilista -. L’oro sulla rosa“, posta proprio sul cuore, “riporta al concetto di rottura e di trauma che viene curato col cuore“. E poi c’è il nero dell’abito stesso, che “rappresenta il passaggio di uno stato d’animo pesante“. Un’intera collezione, dunque, dedicata alla donne, al loro coraggio, alla loro forza d’animo, alla capacità di rialzarsi e di ricucire le ferite. Con l’oro.

L’abito non è passato inosservato e sui social è stato un trionfo di commenti positivi e apprezzamenti per il look della bellissima Elisabetta Gregoraci. In basso la gallery fotografica scorrevole; in alto l’intervista completa a Luana Polimeni, che presto sarà presente con le sue creazioni anche al Festival di Roma, “sempre rappresentando la forza interiore delle donne” con la medesima collezione scelta per la Gregoraci.

