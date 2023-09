Linguaskill a Gioia Tauro: un test di inglese immediatamente spendibile nel mercato del lavoro

StrettoWeb

Scuola e lavoro, due punti cardine nella vita di ogni individuo, in epoca moderna ormai quasi propedeutici, ma ancora oggi non sempre connessi in modo tale da favorire una corretta transizione dalle aule al posto di lavoro. Oltre alla semplice istruzione di base, deve essere in grado di fornire agli alunni la possibilità di sviluppare e coltivare conoscenze, competenze e abilità che serviranno nella vita di tutti i giorni. Spesso proprio la difficoltà nel capitalizzare ciò che si è appreso in aula trasformandolo in una professione, genera un vuoto che va a riempire la casella della disoccupazione.

Diverse scuole, negli ultimi anni, hanno iniziato a riprogettare la propria offerta scolastica proprio in funzione della corretta transizione scuola-lavoro. Un esempio positivo, in questo senso, arriva dalla Calabria e riguarda “Linguaskill”, un particolare test riguardante la lingua inglese, elemento cardine della società moderna e futura, nonché skill particolarmente richiesta (e ancora non così comune) in ambito lavorativo.

Che cos’è il test Linguaskill?

Linguaskill è un test di inglese online che consente la valutazione del livello della lingua inglese in possesso dei candidati. Il test è disponibile in versione Business e General e valuta tutte le 4 competenze linguistiche: speaking (parlato), writing (scritto), reading (lettura) e listening (ascolto). I risultati sono resi disponibili in 48 ore sotto forma di Test Reports allineati al quadro comune europeo (CEFR – Common European Framework of Reference), standard funzionale per descrivere le competenze linguistiche, alla griglia di valutazione di Cambridge English.

Il test oltre a garantire una reale valutazione del livello di inglese di chi si sottopone a esso, garantisce un’ulteriore rassicurazione al futuro datore di lavoro sul livello di preparazione dei dipendenti. Trattandosi di un test multilivello, dopo lo svolgimento, ogni candidato ottiene un certificato Cambridge che attesta le proprie competenze linguistiche, immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

L’esperienza di 11 ragazzi di Gioia Tauro

“Un unico obiettivo: massimizzare le opportunità per l’immediato inserimento lavorativo degli studenti”. Partendo da questo concetto, il responsabile della Fondazione “Mediterranean Academy for Logistics & Digital Service Skills”, in sigla MASK, Ing. Domenico Carmelo Vecchio, ha introdotto il test Linguaskill come parte integrante della formazione degli studenti dell’Istituto Tecnologico Superiore di Gioia Tauro, con l’avvio del corso ordinamentale post-diploma biennale per la figura di “Tecnico Superiore dei servizi informatici, della Sicurezza delle Reti e dei sistemi”.

Dai corsi offerti dall’ITS vengono a crearsi professionalità legate alla sicurezza cibernetica che rispondono alle esigenze di personale di industrie e aziende pubbliche e private sul territorio italiano, abili a integrarsi nelle dinamiche lavorative sia dal punto di vista operativo sia sul piano delle relazionali individuali e di gruppo.

“Abbiamo a cuore il futuro dei nostri studenti e vogliamo massimizzare le loro opportunità. Crediamo pertanto che la certificazione targata Cambridge offra loro una marcia in più, quello che appunto occorre per differenziarli e valorizzarli ulteriormente”, ha dichiarato l’Ing. Vecchio.

Sono stati 11 gli studenti che hanno svolto i primi test Linguaskill grazie alla collaborazione con ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria, centro autorizzato da Cambridge per l’erogazione del test Linguaskill. “Sono stati 11 i candidati che hanno svolto il test quest’anno e hanno tutti ricevuto un risultato che certifica il proprio livello di conoscenza in alcuni casi anche superiore al B2”, ha dichiarato il direttore di ih British School Reggio Calabria, Marco Goso.

“Abbiamo avuto il piacere di constatare quanto sia stato facile organizzare la sessione qui direttamente alla Fondazione. Gli studenti che hanno sostenuto l’esame hanno così potuto giovare della familiarità dell’ambiente, e hanno tutti ottenuto con ottimi risultati la certificazione Linguaskill. Insomma, per noi è stato un successo”, ha concluso l’Ing Vecchio.