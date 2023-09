Lega: ecco il nuovo referente cittadino di Bovalino

StrettoWeb

“Nell’ambito del progetto di rilancio e radicamento del Partito Lega per Salvini Calabria sul territorio regionale, i vertici regionali del Partito, riuniti dal Commissario regionale Giacomo Saccomanno, alla presenza dell’On. Giuseppe Gelardi, Capogruppo in Consiglio Regionale, e del Referente provinciale Franco Recupero, hanno individuato nella persona della Dott.sa Domenica Denise Primerano la figura del nuovo referente cittadino di Bovalino. Domenica Denise Primerano è una giovane neo laureata molto nota nel suo Paese. Anche a lei, così come avvenuto per i referenti delle altre neo-costituende sezioni del Partito, è stata affidata prioritariamente la delega per l’attivazione di tutte le procedure previste dallo Statuto, ai fini dell’elezione dei segretari di Sezione e del Consiglio Direttivo“. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Domenica Denise Primerano avrà, dunque, il preciso mandato di compiere ogni atto necessario per l’espletamento del congresso cittadino e simultanea elezione di tutte le cariche previste dallo Statuto: dal Segretario di Sezione, al Tesoriere, ecc. Continua, quindi, quel percorso di intensificazione degli sforzi per rafforzare e migliorare il radicamento sul territorio regionale della Lega, che già negli ultimi tempi ha visto importanti sviluppi e ha dato concrete soddisfazioni al Partito. Alla Referente Primerano vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Direzione del Partito e dell’On. Giuseppe Gelardi, che sosterranno i neo referenti locali nel delicato ruolo, e che, a breve, individueranno nuovi Comuni nei quali avviare l’iter per la creazione delle Sezioni politiche“, conclude Saccomanno.