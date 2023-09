Pazzo Catanzaro: gioca a poker e vola in testa alla Serie B! In casa del Lecco finisce 3-4 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Catanzaro gioca a poker, in tutti i sensi. Perché rifila 4 reti e perché si permette il lusso di andare sul doppio vantaggio, illudere l’avversario con la rimonta e poi tramortirlo con il 2-4 finale. La squadra di Vivarini vince a Padova, in casa del Lecco, riammesso in Serie B qualche giorno fa dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Divertono, i giallorossi, che – pur soffrendo l’arrembaggio ospite – confermano il grande potenziale offensivo e la varietà di scelta davanti.

La gara, così sembra all’inizio, pare in discesa e meno impegnativa del previsto: Iemmello segna, glielo annullano per tocco col braccio e lui se lo riprende qualche minuto dopo, firmando alla mezz’ora la sua prima rete stagionale. Il Lecco sembra pagare lo scotto del ritorno in B dopo una vita, e dopo un’estate caldissima e tesa, e si risveglia solo in seguito allo 0-2. Sì, perché il Catanzaro nella ripresa raddoppia con Vandeputte, altro asso nella manica di Vivarini. Ma, come dicevamo, i padroni di casa è qui che si svegliano: moto d’orgoglio e grande cuore, Novakovich di testa fa 1-2 e Caporale la porta sul pari dopo una mischia.

Finita? Macché! Ci sono ancora dieci minuti e il Catanzaro, anziché subire il colpo della beffa, si rialza e torna avanti con Verna, che mette in rete dopo una respinta corta su Donnarumma. E’ quest’ultimo poi, entrato al posto di Iemmello, a chiudere i conti sfruttando un disimpegno avversario e saltando il portiere. Di nuovo chiusa, anzi no, perché il Lecco rimette tutto in gioco per il 3-4, che però non cambia più. Il Catanzaro vince, vola, diverte, si diverte e va in testa al campionato di Serie B in coabitazione col Parma. 10 punti dopo quattro partite e imbattibilità, a 17 anni dall’ultima volta in cadetteria.

Lecco-Catanzaro 3-4, il tabellino

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Caporale; Giudici (13’ st Tordini), Galli, Ionita (1’ st Sersanti), Crociata (1’ st Tenkorang), Lepore; Pinzauti (1’ st Di Stefano), Novakovich.

A disposizione: Bonadeo, Saracco, Eusepi, Scapuzzi, Battistini, Donati, Marrone, Boci, Lemmens.

Allenatore: L. Foschi.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (12’ st Katseris), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (35’ st Pompetti), Pontisso (12’ st Verna), Ghion, Vandeputte; Biasci (22’ st D’Andrea), Iemmello (22’ st Donnarumma).

A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Brignola, Stoppa, Miranda, Veroli.

Allenatore: V. Vivarini.

Arbitro: Feliciani Assistenti: Del Giovane – Niedda Quarto ufficiale: Djurdjevic.

Var: Giua.

Ass. Var: Dionisi.

Angoli: tre Lecco, sei Catanzaro.

Recupero: 3‘ pt; 6’ st.

Ammoniti: 37’ pt Crociata (L); 32’ st Katseris (C), 40’ st Sersanti (L).

Marcatori: 30’ pt Iemmello (C); 12’ st Vandeputte (C), 19’ st Novakovich (L), 38’ st Caporale (L), 42’ st Verna (C), 44’ st Donnarumma (C), 47’ st Eusepi (L).

Risultati Serie B, 4ª giornata

Modena-Pisa 2-0

Palermo-Feralpisalò 3-0

Parma-Reggiana 0-0

Sudtirol-Ascoli 3-1

Brescia-Cosenza 1-0

Cremonese-Sampdoria 1-1

Lecco-Catanzaro 3-4

Spezia-Como 0-1

Ternana-Bari 0-0

Classifica Serie B

Catanzaro 10 Parma 10 Modena 9 Palermo 7 Sudtirol 7 Venezia 7 Bari 6 Cremonese 5 Cosenza 4 Cittadella 4 Como 4 Pisa 3 Ascoli 3 Brescia 3 Reggiana 2 Sampdoria 2 (-2) Spezia 1 Ternana 1 Lecco 0 Feralpisalò 0