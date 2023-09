Lecce-Napoli orgoglio del Sud: lo scontro ai piani alti del calcio italiano in un Via del Mare sold out!

StrettoWeb

In attesa che grandi piazze italiane del Sud come Palermo, Catania o Bari tornino nel calcio che conta, ma soprattutto nella speranza che Napoli si confermi a grandi livelli non solo a livello nazionale ma anche in Europa, non può non farci piacere – da meridionali – il grande pomeriggio di calcio di oggi al Via del Mare. A sfidarsi, infatti, Lecce e Napoli, per quello che al momento rappresenta uno scontro ai piani alti del calcio italiano. Sì, perché se gli azzurri sono campioni d’Italia e vengono da anni importanti, i giallorossi stazionano tra le prime in maniera abbastanza sorprendente, ma non casuale, come spiegato anche in un articolo di qualche giorno fa.

A rendere ancora tutto più magico è la fantastica cornice di pubblico del Via del Mare, che fa registrare il sold out. 31.460, infatti, sono i tifosi presenti, con i biglietti già esauriti da due giorni. Il massimo possibile ad oggi alla luce della capienza omologata (40.670 quella totale). Praticamente, un leccese su tre è allo stadio oggi, considerando i quasi 95 mila abitanti della città pugliese. Una bellissima domenica di sport, primaverile, con due squadre che giocano bene a calcio. Un orgoglio per tutto il Sud, che ha un gran bisogno di rappresentare il calcio ad alti livelli.