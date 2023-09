“Le scuole e i servizi scolastici di Polistena sono all’avanguardia”

StrettoWeb

“L’anno scolastico è partito bene a Polistena. Non se ne avvede solo chi, come i nostri soliti oppositori, è impegnato costantemente nella denigrazione perpetua del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Ed infatti alla piccola festicciola organizzata qualche settimana fa dal gruppo Polistena Futura, alcuni membri dello stesso hanno avuto modo di rispondere alla domanda posta da un giornalista “se mai qualcosa di buono abbia fatto l’Amministrazione Comunale sino ad ora”. La risposta “intelligente” quanto immediata è stata: no”. Lo si legge in una nota stampa del Gruppo Consiliare “Rialzati Polistena“.

“Da un’opposizione così istintiva molto più che obiettiva, viceversa diciamo noi, la comunità di Polistena non si potrà aspettare nulla di buono, utile e costruttivo. Ci sono 7 cantieri aperti o in procinto di partire a Polistena (plesso Brogna, plesso Custodia, ex carcere Largo Carmine da adibire ad asilo, plesso Villa, plesso Salvemini, plesso Liceo Scienze Umane via Morabito). Sono ritornati fruibili i plessi scolastici Villa Macri dopo 800.000 euro di investimenti per la messa in sicurezza e Belá, rinnovato dopo un intervento di 550.000 euro, che al momento supplisce all’impossibilità di utilizzare al plesso Custodia tutte le aule a causa dei lavori. L’edificio scolastico Trieste, i cui spazi sono stati riadeguati, è finalmente ripopolato e utilizzato per ospitare oltre che la scuola primaria e la scuola dell’infanzia Trieste anche gli studenti del Liceo “G. Rechichi” in via provvisoria.

Per quel che riguarda i servizi comunali di supporto al diritto allo studio, dalla prossima settimana al plesso Trieste partirà il Piedibus che ha registrato un boom di iscrizioni.

Il servizio di refezione scolastica partirà come ogni anno per ottobre, presumibilmente il 17 e contestualmente si affiderà la gestione per il servizio di aiuto alla persona agli alunni diversamente abili.

Il servizio scuolabus è perfettamente funzionante e gratuito a differenza di altri comuni dove il trasporto scolastico è a pagamento. A breve si definirà il quadro per il riconoscimento del contributo finalizzato all’acquisto dei libri di testo nella scuola dell’obbligo.

Sono tutti servizi scolastici che, per organizzazione Comunale, sono gestiti non dal settore politiche sociali ma dal settore pubblica istruzione. Anche su questo l’opposizione dimostra la totale disconoscenza dei fondamentali della struttura comunale.

Infine, la grande novità per la stagione scolastica è la riapertura dell’asilo nido distrettuale Villa il cui avviso per la gestione è stata pubblicato proprio in data odierna. Sarà un servizio extrascolastico che attiene alle politiche sociali rivolto ai bambini tra 0-36 mesi che durerà per dieci mesi e costituirà un valido supporto alle famiglie in cerca di strutture adeguate per la prima infanzia. Dinanzi a fatti concreti ed al dato che tanti studenti provenienti dai paesi viciniori scelgono le scuole di Polistena, ogni parola proferita senza contenuti è fiato sprecato.

Il gruppo Rialzati Polistena ringrazia l’Amministrazione Comunale che, come detto domenica in un’assemblea popolare partecipata e attenta svoltasi in piazza, è al lavoro a 360 gradi su più fronti. Oltre quello che riguarda l’attenzione verso il mondo della scuola, sono circa 13 milioni i fondi già stanziati per far compiere quel salto di qualità che solo un’Amministrazione Comunale infaticabile, impegnata e con le idee chiare, può far compiere alla comunità di Polistena”, conclude la nota.